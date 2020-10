Absence de Kim Jong-un lors du recueillement au mausolée de Kumsusan

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, à la veille du 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs, de hauts cadres du parti unique se sont recueillis, aujourd’hui, au palais du soleil de Kumsusan, où reposent les dépouilles de Kim Il-sung et Kim Jong-il. Cependant, leur descendant et successeur, Kim Jong-un, n’y a pas assisté.D’après l’information relayée ce matin par l’agence de presse du régime, la KCNA, le président du présidium du Parlement nord-coréen, Choe Ryong-hae, le vice-président de la commission des affaires de l’État, Pak Pong-ju, ainsi que le Premier ministre, Kim Tok-hun, y étaient présents. Kim III, quant à lui, aurait seulement envoyé des paniers de fleurs.Cette absence exceptionnelle attire d’autant plus l’attention que depuis son arrivée au pouvoir en 2012, le jeune dirigeant n’a pas manqué de s’y rendre à cette date significative, à l'exception de 2017. Et même cette année-là, il avait néanmoins rendu hommage devant le mausolée de ses prédécesseurs, trois jours avant le jour J.