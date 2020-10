COVID-19 : des kits de dépistage sud-coréen à la recherche de la certification de l’OMS

Photo : YONHAP News

L’un des deux kits de test de l’antigène du COVID-19, inscrits sur la liste d’utilisation d’urgence (EUL) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est fabriqué par la compagnie sud-coréenne SD BioSensor.D’après une information relayée par le secteur, deux autres firmes du pays du Matin clair, Seegene et Kogene Biotech, ont entamé le processus pour inscrire leurs kits de test RT-PCR, alors que 20 équipements de ce type figurent déjà sur cette liste. La procédure d’examen de la demande devrait prendre six à huit semaines. Pour le moment, aucun de ces kits sur la liste de l'OMS ne sont « made in Korea ».Pour rappel, 17 kits de test du pays du Matin clair ont obtenu, jusqu’à présent, une autorisation de vente par l’agence américaine des produits alimentaires et médicaux (FDA). Et d’après un professionnel du milieu, le système d’EUL de l’OMS sert de critère de reconnaissance de la qualité des produits lors de l’appel d’offre des organisations internationales ou des pays étrangers, même si l’inscription de ses produits ne garantissent pas automatiquement leur vente dans ces derniers.