Journée du hangeul : Moon Jae-in souhaite partager l’esprit de l’alphabet coréen avec les citoyens du monde

Photo : YONHAP News

A l’occasion du 574e anniversaire du hangeul, le président de la République a publié un message sur ses réseaux sociaux. Dans son texte, Moon Jae-in explique que le roi Sejong le Grand, qui a tant aimé son peuple, a inventé cet alphabet pour que homme ou femme, jeune ou moins jeune, puissent s’exprimer facilement à l'écrit. Il a ajouté que tout au long de l’Histoire, cette écriture unique a permis aux habitants du pays du Matin clair d’être eux-mêmes et de se connecter afin de prouver leur force.Toujours d’après le locataire de la Maison bleue, l’apprentissage du hangeul a guidé les sud-Coréens vers la croissance économique et la démocratie. Et désormais, les amoureux de la k-pop, des k-drama, du cinéma sud-coréen ou encore des webtoon « made in Korea » des quatre coins de la planète l’apprennent, eux aussi, pour connaître davantage la Corée du Sud.Le chef de l’Etat n’a pas oublié non plus de promettre que le gouvernement allait essayer d’utiliser davantage de termes pratiques en coréen au sein de l’administration. Des efforts pour éradiquer les mots en japonais ou en caractères chinois compliqués sont déjà menés.