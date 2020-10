PPA : le 1er cas de l'année identifié dans la province de Gangwon

Photo : YONHAP News

Le premier cas de peste porcine africaine (PPA) identifié cette année a été détecté, aujourd’hui, dans une ferme de porcs à Hwacheon, dans la province de Gangwon, dans le nord-est du pays. C’est la première fois depuis octobre dernier que l’épizootie est à nouveau identifiée dans un élevage porcin.La cellule centrale d’urgence contre la PPA a immédiatement interdit, à compter de 5h ce matin, les déplacements dans les fermes et les abattoirs des provinces de Gangwon et Gyeonggi pendant 48 heures. Elle envisage également d’abattre non seulement les 940 porcs de la ferme contaminée, mais aussi ceux élevés en intérieur dans un rayon de 10 km autour du foyer d’infection.Cette maladie virale hémorragique, apparue pour la première fois en Corée du Sud en septembre 2019, affecte gravement les éleveurs, car aucun vaccin ni traitement n’a encore été mis au point. Le taux de létalité peut s’élever jusqu’à 100 %.