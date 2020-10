La Corée du Sud célèbre le 574e anniversaire du hangeul

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le 574e anniversaire du hangeul. L’alphabet coréen, rappelons-le, a été créé par le roi Sejong le Grand, quatrième monarque de la dynastie Joseon. Il est constitué de 14 consonnes et dix voyelles.Une cérémonie a été organisée, ce matin, à l’ancien palais royal Gyeongbok, situé au centre de Séoul, en présence du Premier ministre qui a prononcé un discours. D’après Chung Sye-kyun, l’esprit du hangeul est le suivant : devenir un pays leader.La Corée du Sud, selon le chef du gouvernement, continue d’aller en avant pour devenir un pays leader dans des domaines comme la culture, l’économie ou encore la prévention sanitaire. En citant le succès phénoménal du groupe de k-pop BTS ou celui du film « Parasite », signé par Bong Joon-ho, à l’échelle mondiale, il a souligné que la langue et l’écriture coréennes ont permis aux citoyens du monde de se rapprocher.Plus on est influent auprès du grand public, plus on doit faire attention à ce qu’on dit et écrit, a souligné Chung. En cette Journée du hangeul 2020, il a ainsi appelé la classe politique, les fonctionnaires, les médias ainsi que les responsables de chaque secteur à s’en souvenir.