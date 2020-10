À l’exception de la côte est, plongée sous une épaisse couverture nuageuse, le reste de la Corée du Sud peut profiter d’un ciel radieux à l’occasion de la Journée du hangeul, l’alphabet coréen.Malgré les quelques rafales de vent qui frappent la région métropolitaine, le thermomètre reste correct. Les maximales montent jusqu’à 22°C sur l’île de Jeju, à Daegu et à Busan, et 24°C à Séoul et à Daejeon.Le week-end ne devrait pas être désagréable d’après les prévisions de Météo-Corée. Le soleil dominera ainsi pendant toute la journée de samedi et seule la région septentrionale sera quelque peu couverte dimanche. Le mercure ne bougera pas.