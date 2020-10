75e anniversaire du Parti des travailleurs : Kim Jong-un souhaite la fin de la crise sanitaire et espère un rapprochement entre les deux Corées

Photo : KBS

Le 10 octobre 2020 marque le 75e anniversaire du Parti des travailleurs en Corée du Nord. Comme on s’y attendait, une grande cérémonie a été organisée à Pyongyang, mais celle-ci s’est tenue à une heure assez inhabituelle - à partir de minuit – et n’a été diffusée qu’à 19h sur la KCTV, la télévision centrale du pays communiste.Le dirigeant nord-coréen, habillé en gris, comme le faisait son grand-père, le fondateur du régime Kim Il-sung, y a prononcé un discours d’environ 30 mn. Non masqué, tout comme les milliers de participants sur place, Kim Jong-un a tout d’abord remercié ses compatriotes pour leur combat contre le COVID-19. D’après lui, grâce à leurs efforts, aucun cas n’a été détecté au nord du 38e parallèle et tout le monde est en bonne santé. Tout en évoquant les deux autres difficultés auxquels les habitants ont dû faire face, c’est à dire les sanctions internationales et les fortes précipitations, le jeune leader s’est déclaré désolé et reconnaissant envers son peuple bien aimé.Au cours de cette longue allocution, l’homme fort de Pyongyang a également souhaité la fin précoce de la crise sanitaire aux sud-Coréens et a espéré que les deux voisins puissent bientôt se tenir par la main. Ces remarques laissent entendre que le régime est toujours intéressé par le dialogue bilatéral, malgré des mois de tensions.Par ailleurs, Kim III a déclaré que la Corée du Nord allait renforcer ses capacités de dissuasion militaire afin de se protéger. Il a ajouté qu’en aucun cas, il en abuserait ou les utiliserait en premier. Il n’a toutefois pas mentionné directement les Etats-Unis durant ce speech prononcé dans la nuit de vendredi à samedi.