COVID-19 : le gouvernement abaisse le niveau d'alerte à 1

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est toujours sous le seuil des 100, avec 97 infections signalées en 24 heures : 68 d’origine locale et 29 importées. La Corée du Sud compte désormais un total de 24 703 patients confirmés, dont 22 729 guérisons. Avec un décès de plus, le nombre total de décès liés à la pandémie s’élève à 433. Dans ce contexte, le gouvernement a décidé d’abaisser le niveau d’alerte à 1 à partir d’aujourd’hui. Par conséquent, les installations jugées « à haut risque » comme les bars ou les salles de sport peuvent de nouveau rouvrir leurs portes. Les rencontres sportives de football et de baseball peuvent également remplir leurs tribunes à hauteur d’environ 30 % de leur capacité.Mais certaines mesures varient selon les régions. En dehors de la région métropolitaine, les églises peuvent organiser des messes en présence de leurs fidèles. En revanche, seuls 30 % de sièges peuvent être occupés dans les établissements religieux situés à Séoul et ses environs.Suite à la baisse du niveau d’alerte, les classes qui pouvaient accueillir seulement un tiers des élèves inscrits peuvent désormais accepter jusqu’aux deux tiers de leur effectif. Cette mesure s’applique aux maternelles, aux écoles primaires et secondaires. Quant aux instituts privés de plus de 300 élèves, qui avaient été contraints de suspendre leurs cours, ils peuvent enfin reprendre leur activité à condition de respecter les mesures de prévention obligatoires comme le porte du masque en classe, etc.Par ailleurs, le gouvernement recommande d'éviter les événements impliquant des rassemblements de plus de 50 personnes en intérieur et de 100 personnes en extérieur dans la capitale. Les événements tels que les expositions et les festivals de plus de 100 personnes, aussi bien à Séoul que dans la province qui l’entoure devront limiter leurs entrées si la règle des 4 mètres carrés par individu n’est pas respectée.