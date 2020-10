COVID-19 : l’économie sud-coréenne tourne au ralenti suite à une seconde vague

Photo : YONHAP News

Le Korea Development Institute (KDI) estime que le ralentissement économique se poursuit sous l’effet de la seconde vague de COVID-19. C’est le constat de son rapport du mois d’octobre sur les perspectives économiques, publié aujourd’hui.Selon le KDI, le recul de la demande intérieure surtout en matière de service et de construction est principalement dû à la limitation des activités économiques et à la période de la mousson qui a été relativement longue par rapport aux années précédentes. Plus précisément, la production globale a affiché une baisse de 3,4 % en août contre un recul de 1,5 % en juillet. La diminution a été particulièrement forte dans le secteur tertiaire (-3,7 %) et dans le domaine de la construction (-9,4%).La consommation et les investissements ont été également affectés par la deuxième vague de l’épidémie et les fortes pluies de cet été. Toujours selon le KDI, la consommation des services a connu une nouvelle chute avec la généralisation de l’économie sans contact. Quant aux investissements, ils ont dégringolé de 10,4 % en matière de construction et de 6,3 % en matière de travaux de génie civil.L’institut émet enfin une légère amélioration des prévisions pour le mois d’octobre pour les entreprises exportatrices du secteur manufacturier à mesure que la baisse du volume d’échanges commerciaux se résorbe petit à petit à travers le monde.