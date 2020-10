Un sud-Coréen retrouvé mort en Iraq

Photo : KBS News

Un employé sud-coréen de Daewoo E&C a été retrouvé mort vendredi dernier dans le sud de l'Iraq. Son corps a été découvert dans son logement situé à 10 km du chantier de construction du nouveau port d'Al Faw, dont il était directeur.Sur le site des travaux, l'entreprise sud-coréenne construit actuellement des brise-lames et des terminaux. Il s'agit d'un projet stratégique pour ce pays du Proche-Orient, du fait qu’Al Faw est l'unique région iraquienne qui ouvre sur la mer.D'après l'enquête préliminaire, le sud-Coréen se serait donné la mort, bien qu'aucune lettre d'adieu n'ait été découverte sur les lieux. Ceci dit, le Parlement iraquien suggère qu'il pourrait s'agir d'un assassinat. En effet, sur le dos et les mains de la victime se trouvaient des plaies. Les soupçons qu'un meurtre puisse avoir été commis pour entraver la construction de ce port stratégique et compétitif à l'égard des pays voisins ou encore la manifestation d’un mécontentement à propos des résultats de l'appel d'offres du projet n’ont pas été écartés.Suite à la demande parlementaire, un comité chargé de l'affaire a été créé au sein du ministère iraquien de l'Intérieur pour poursuivre des enquêtes supplémentaires. De leur côté, les autorités diplomatiques sud-coréennes ont envoyé sur place une délégation conduite par un consul, qui mènera ses propres investigations.