La Corée du Nord souffre de sous-alimentation « grave »

Photo : YONHAP News

Le Tchad est le pays le plus gravement touché par la famine dans le monde. C'est ce que révèle « l'indice de la famine dans le monde », un rapport rendu public par Concern Worldwide, une organisation humanitaire internationale irlandaise, avec le concours de Welthungerhilfe, une ONG allemande de lutte contre la sous-alimentation.Ce rapport annuel dresse un état critique de la famine dans le monde depuis 2006, avec des études sur la population en situation de malnutrition ou l'apport nutritionnel et la mortalité chez les enfants de moins de cinq ans dans 132 pays sous-développés ou en développement. La Corée du Nord se retrouve à la douzième place de ce classement. Elle souffre ainsi de sous-alimentation « grave ».Et si on ne regarde que le pourcentage de sous-alimentés, le royaume ermite arrive au 2e rang, avec 47,6 %, tout juste derrière Haïti.