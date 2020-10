Photo : YONHAP News

Un début de semaine sous le soleil. Malgré quelques nuages ici et là en fin de matinée, les températures sont très agréables pour ce deuxième lundi du mois d’octobre partout dans le pays.Cet après-midi, les maximales ont atteint les 24°C sur l’île de Jeju, 21° à Busan, 23°C à Daegu et à Daejeon et enfin 21°C à Séoul.