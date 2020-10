Photo : YONHAP News

Les deux indices boursiers de la place financière séoulienne ont légèrement progressé en ce premier jour de la semaine. Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, gagne 0,49 %, soit 11,77 points, et termine à 2 403,73 points. Le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, gagne 0,22 %, soit 1,88 point, et termine à 873,50 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen reste inchangé face à la monnaie européenne, mais se renforce face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 355,24 wons (-0,10 won) et le dollar américain 1 146.80 wons (-6,50 wons).