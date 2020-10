Fille de la paix : l’association responsable fait appel au tribunal administratif de Berlin

Photo : KBS News

Le conflit se poursuit autour de la statue de la « fille de la paix », érigée dans l’arrondissement de Mitte à Berlin, en Allemagne, en l’honneur des victimes d’esclavage sexuel par l’armée impériale nippone durant la colonisation.Face à l’ordre de la municipalité de Berlin à la retirer, l’association coréano-allemande Korea Verband, qui a initié son installation, a fait appel au tribunal administratif de la capitale allemande afin de demander une ordonnance de référé. Si cette réclamation est acceptée, elle prévoit d’intenter un procès.L’organisation à but non lucratif a pointé le fait que les autorités locales ont pris leur décision unilatéralement sans recueillir l’opinion des intéressés et ont donné une échéance de seulement une semaine pour retirer l’œuvre objet du contentieux. Elle a ajouté que le texte d’explication de la sculpture, mise en cause par la ville de Berlin, ne cible pas le Japon mais a simplement pour but d’honorer les anciennes femmes de réconfort qui ont eu le courage de révéler cette tragédie.Le groupe civique organisera aujourd’hui une conférence de presse et un rassemblement devant la statue puis défilera jusqu’à la mairie pour remettre une lettre.Une pétition de soutien à l’association publiée sur un site allemand a obtenu plus de 4 300 signatures tandis que Séoul a affirmé que l’intervention de Tokyo n’aidait pas à régler le problème et qu’il ne devrait pas non plus se mêler d’affaires civiles.