Le remix de « Savage Love » en featuring avec BTS domine le Billboard Hot 100

Photo : KBS News

Le remix du morceau « Savage Love » du chanteur américain Jason Derulo, réalisé en collaboration avec le groupe de k-pop BTS, s’est hissé au sommet du classement « Billboard Hot 100 » cette semaine. Cette liste qui énumère les clips les plus populaires aux Etats-Unis prend en compte les ventes d’album, le nombre de streaming et de passages en radioDans ce tube sorti le 2 octobre dernier, le septuor dirigé par RM s’est chargé du refrain et de la partie rap, chantant non seulement en anglais mais aussi en coréen. Le morceau original de « Savage Love » sorti en juin dernier a fait parler de lui surtout sur la plateforme de vidéo TikTok et occupait la semaine dernière encore la huitième place dans le palmarès américain.D’habitude, le Billboard ne recense pas les remix de titres, mais cette fois-ci la contribution du boys band sud-coréen étant importante, il a ajouté le nom de BTS au chanteur original.Au deuxième rang figurait « Dynamite ». Le dernier single du groupe sud-coréen a ainsi occupé les deux premières places du classement. Ce tube a réécrit l’histoire de la musique du pays du Matin clair en se hissant trois fois en tête et quatre fois au deuxième rang de ce classement durant les sept semaines qui ont suivi sa sortie.