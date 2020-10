COVID-19 : le port du masque devient obligatoire dans certains lieux publics

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouvelles infections au coronavirus en 24 heures à dépassé la barre des trois chiffres. C’est une première en six jours. 102 cas ont été dénombrés dont 69 contaminations locales et 33 cas importés.Comme prévu, les autorités sanitaires ont mis en œuvre une nouvelle réglementation qui rend obligatoire le port de masque dans certains endroits publics à partir d’aujourd’hui. En cas d’infraction, les particuliers se voient infliger une amende allant jusqu’à 100 000 wons, soit environ 73 euros, tandis que les gérants de lieux recevant du public risquent jusqu’a à 3 millions de wons d’amende, soit 2 200 euros. Le gouvernement a mis en place un mois de délais de grâce.Les personnes et les installations concernées varient en fonction du niveau de distanciation sociale et du niveau d’alerte. Ceux qui doivent mettre un masque en toutes circonstances sont les chauffeurs et les usagers des transports publics, les participants à une manifestation ainsi que les employés et les patients des établissements médicaux entre autres.Lorsque le niveau d’alerte s’établit à un sur une échelle de trois, comme c’est le cas actuellement, 12 installations à haut risque tels que les bars, les karaokés, les grands instituts privés scolaires et les restaurants à volonté, sont soumis à cette obligation de port du masque. En cas de l’élévation au niveau deux, s’ajoute à cette liste d’autres restaurants, les établissements religieux, les clubs de sport, les cinémas, etc.Les habitants âgés de moins de 14 ans et les personnes souffrant de trouble du développement sont dispensés du paiement de l’amende. En ce qui concerne les masques, seuls ceux qui sont efficaces pour se protéger contre la projection des postillons sont autorisés.