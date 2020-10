L’Onu et l’Union européenne préoccupées par le nouvel ICBM nord-coréen

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a exhibé sa force militaire lors d’un défilé qu’elle a organisé pour célébrer la fondation de son Parti des travailleurs. Lors de cette parade, elle a présenté notamment un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM).Radio Free Asia a interrogé les Nations unies sur cette démonstration de force. Le porte-parole de l’organisation a donné une réponse signée par son secrétaire général Antonio Guterres. Celui-ci y a exhorté une fois de plus le pays communiste et ses dirigeants à accomplir pleinement leurs obligations prévues par les résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Le patron de l’organisation internationale en a profité pour les appeler aussi à reprendre leurs efforts diplomatiques pour dénucléariser leur pays de manière complète et vérifiable et pour pérenniser la paix dans la péninsule.Selon la radio américaine, la porte-parole du chef de la diplomatie européenne a elle aussi manifesté sa préoccupation à l’égard du nouvel ICBM nord-coréen. Selon Nabila Massrali, sa présentation illustre bien que le régime de Kim Jong-un continue de violer les sanctions internationales à son encontre.La porte-parole a également annoncé porter une attention particulière aux propos tenus par le dirigeant nord-coréen dans son discours prononcé lors du défilé. Elle a alors indiqué qu’il était important de mettre en application les accords intercoréens. Pour rappel, dans son allocution, l’homme fort de Pyongyang avait souhaité que le jour arrive où les deux Corées se retrouveront main dans la main.