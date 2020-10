Nouvelle réunion sud-coréano-américaine sur la sécurité demain à Washington

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense Suh Wook s’envole aujourd’hui pour les Etats-Unis. Objet de ce premier voyage américain depuis sa prise de fonctions le mois dernier : présider demain avec son homologue Mark Esper la 52e édition de la réunion consultative sur la sécurité que les deux pays organisent chaque année.A l’issu de cette rencontre connue sous le nom de SCM, les deux hommes donneront une conférence de presse conjointe et publieront un communiqué de presse faisant état des résultats de leurs discussions. Des discussions qui doivent porter pour l’essentiel sur la situation sécuritaire dans la péninsule, le transfert en préparation, de Washington à Séoul, du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre et bien d’autres sujets concernant l’alliance bilatérale.Les deux ministres échangeront forcément sur le récent défilé militaire nord-coréen à l’occasion duquel ont été dévoilés notamment un ICBM géant et un nouveau missile mer-sol lancé par sous-marin, ainsi que sur les moyens de coopération entre les deux alliés pour dénucléariser l’Etat communiste.