Le gouvernement va former une main d’œuvre qualifiée dans les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs

Photo : YONHAP News

Le gouvernement ambitionne de former 1 000 personnes spécialisées dans l’intelligence artificielle (IA) et les semi-conducteurs d’ici 2024. C’est ce qu’a annoncé hier le Premier ministre lors d’une réunion ministérielle sur la science et la technologie. Il prévoit pour ce faire d’ouvrir une académie dédiée co-investie par les entreprises et l’Etat ainsi que des centres d’apprentissage au sein des universités.Selon Chung Sye-kyun, ces deux secteurs ont un rôle crucial à jouer dans l’Histoire de l’humanité au vu du bras de fer entre Washington et Pékin autour de la suprématie technologiqueDans ce contexte, l’exécutif envisage de mettre en rapport des travailleurs qualifiés et les sociétés de ces domaines à travers une initiative nationale de R&D menée conjointement par des universités, des firmes et des instituts de recherches.En parallèle, un groupe de consultation composé des services gouvernementaux concernés sera formé en vue de concentrer le soutien aux projets de R&D faisant preuve d’une haute performance.Le chef du gouvernement espère développer des entreprises qui pourront égaler à Google et Nvidia dans les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs.