Pyongyang reste muet aux demandes sud-coréennes de rembourser ses dettes

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a accordé à sa voisine du Nord des prêts d'une valeur correspondant à 933 millions de dollars, et ce entre 2000 et 2008. Des prêts sous forme de produits alimentaires, d’équipements pour la reconnexion des voies ferrées et routières de part et d’autre leur frontière ou encore de matières premières nécessaires à l’industrie légère nord-coréenne.Pyongyang doit donc rembourser ses dettes à Séoul. Mais il ne s’est acquitté que de 2,4 millions de dollars, et ce en lingots de zinc en 2007 et 2008. Il lui reste encore à payer 798 millions de dollars immédiatement, sans compter l’emprunt qui n’est pas encore arrivé à échéance.Du coup, le gouvernement sud-coréen continue de l’exhorter à le faire rapidement. Pour cela, la Banque d’export-import, son institution exécutive, a envoyé au Nord un total de 62 lettres officielles par le biais de sa succursale en Chine, la dernière datant du 28 septembre. L’Etat communiste reste cependant muet face à ces appels. C’est ce qu’on a appris aujourd’hui dans un document que le ministère de la Réunification avait soumis à un député de la principale formation d’opposition, pour l’audit parlementaire actuellement en cours.L'élu a alors dénoncé le silence de Pyongyang. Dans le même temps, il a enjoint le gouvernement sud-coréen de prendre des mesures en vue de se faire rembourser selon les termes des contrats de prêts et l’usage international.