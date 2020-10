COVID-19 : le nombre quotidien de cas supplémentaires dépasse de nouveau la barre des 100

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 repasse au-dessus de 100 pour la première fois en six jours. En l’espace de 24 heures, 102 contaminations supplémentaires ont été identifiées à travers le pays : 69 d’origine locale et 33 importées.Les autorités sanitaires se veulent cependant rassurantes. Elles expliquent cette progression par l’augmentation du nombre de patients arrivant dans le pays après avoir contracté le virus à l’étranger. Il est donc difficile de parler de rebond brutal.Elles continuent toutefois de scruter avec une attention particulière l’épisode de cas groupés détectés depuis la semaine dernière dans des établissements médicaux.Par ailleurs, c’est à partir d’aujourd’hui que le masque est rendu obligatoire notamment dans les transports en commun, les lieux de rassemblement, les centres médicaux et les Ehpad, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu'à 100 000 wons, soit un peu plus de 70 euros.