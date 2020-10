L’équilibre régional est désormais l’un des piliers du « New Deal à la coréenne »

Photo : YONHAP News

Une deuxième conférence consacrée à la stratégie en vue de mener à bien le « New Deal à la coréenne », un vaste plan de relance du pays, s’est tenue aujourd’hui au palais présidentiel de Cheongwadae.Les gouverneurs et les maires des 17 provinces et grandes villes du pays y ont pris part eux aussi. Devant eux, le président de la République a annoncé que son administration ferait du déséquilibre régional un des piliers du plan en question. Moon Jae-in a qualifié cela de « stratégie d’innovation régionale » permettant de donner un nouveau souffle à la politique de décentralisation menée jusqu’à présent et d’améliorer aussi la vie des habitants de provinces.Afin de donner de la visibilité, le chef de l’Etat a fait part de quelques chiffres : un peu moins de la moitié de l’enveloppe à débloquer pour concrétiser le New Deal à la coréenne, à savoir 75 000 milliards de wons, sera accordée aux projets régionaux.Le locataire de la Maison bleue a alors souligné que la coopération entre le gouvernement central, les collectivités locales et les entreprises privées, ainsi que le soutien de l’Assemblée nationale serait indispensable pour réaliser tous ces projets.Le vice-Premier ministre à l’économie Hong Nam-ki, présent à la conférence, a quant à lui précisé que le gouvernement central élargirait ses dotations aux collectivités locales et simplifierait aussi les procédures d’investissement qu’elles doivent suivre, afin de les aider à mener leurs propres projets de relance.Le ministre de l’Intérieur Chin Young a donné le même son de cloche.