Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop sud-coréen Blackpink a pris la tête du classement du Billboard « Artist 100 » pour la première fois.Alors que le quatuor féminin était classé au 65e rang la semaine dernière, son premier album complet « THE ALBUM » sorti le 2 octobre dernier s’est hissé au sommet de la liste. Depuis que ce palmarès américain a vu le jour en 2014, aucun girls band ne l’avait jamais dominé.A la deuxième place figure le boys band BTS. Deux groupes de k-pop occupent ainsi les deux premiers rangs du classement.La liste « Artist 100 » faisant preuve de l’influence et de la notoriété des musiciens de pop, mesure les ventes d’albums et de singles, le nombre de streaming et de passages en radio ainsi que des activités sur les réseaux sociaux, entre autres.