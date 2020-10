Le FMI un peu moins pessimiste pour l'économie sud-coréenne en 2020

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu à la hausse ses prévisions économiques sud-coréennes pour cette année.Dans ses nouvelles perspectives de l’économie mondiale, publiées hier, il table désormais sur une chute de 1,9 %. Un chiffre supérieur de 0,2 point à son anticipation de juin, mais inférieur de 0,7 point aux prévisions d’avril. Il s'agit quand même du deuxième niveau le plus élevé derrière la Lituanie parmi les 37 pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Pour l’année prochaine, l’institution de Washington a légèrement révisé à la baisse ses pronostics. Elle anticipe une croissance de 2,9 % du Produit intérieur brut (PIB) sud-coréen, contre 3 % et 3,4 % attendus en juin et en avril derniers respectivement.Pour l’économie mondiale, l’organisation s’attend à une contraction de 4,4 % pour 2020 et à un rebond de 5,2 % pour 2021.