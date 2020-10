Des hauts gradés sud-coréens et américains discutent de la sécurité de la péninsule coréenne

Photo : YONHAP News

Washington respectera ses engagements sur la défense de la péninsule coréenne y compris la dissuasion étendue. C’est ce qu’a confirmé de nouveau Mark Milley, chef d'état-major des armées américaines, lors de la 45e réunion du Comité militaire (MCM) entre la Corée du Sud et les Etats-Unis qui s’est déroulée ce matin en visioconférence.La dissuasion élargie consiste à offrir un soutien à ses pays alliés lorsque ceux-ci sont en proie à la menace d’une attaque nucléaire en recourant aux bombardiers stratégiques, aux missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et au système de défense antimissile.Won In-choul, chef de l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), de son côté, a salué les efforts que Séoul et Washington déployaient conjointement afin de maintenir la posture de préparation permanente dite « Fight Tonight », en dépit de la pandémie du nouveau coronavirus.D’après le JCS, les deux interlocuteurs ont fait le point sur les circonstances récentes de la sécurité dans la péninsule coréenne et la région indopacifique. Ils se sont aussi penchés sur les moyens de leur coopération pour renforcer l’état de défense de leur alliance.Les deux pays ont également partagé leurs données sur le nouvel ICBM et le missile mer-sol balistique (SLBM) aperçus lors du défilé militaire de la Corée du Nord samedi dernier. Le transfert à Séoul du contrôle opérationnel des forces armées (Opcon) en temps de guerre était également à l’ordre du jour.