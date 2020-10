« Fille de la paix » à Berlin : maintien de la statue en attendant une décision de justice

Photo : YONHAP News

La statue d’une « fille de la paix » dressée dans l’arrondissement de Mitte à Berlin ne sera pas retirée au moins jusqu’à ce que le tribunal administratif de la capitale allemande rende son verdict. Celui-ci doit se prononcer sur une demande de suspendre une injonction ordonnant son évacuation. Cette demande a été déposée par la Korea Verband, une association civile locale à l’origine de cette sculpture symbolisant les femmes dites de réconfort.Dans un communiqué de presse publié hier, la mairie de Mitte a en effet annoncé qu’elle n’appliquerait pas son ordonnance dans l’attente de la décision de la justice. A peine neuf jours après l’édification du monument, elle avait pourtant imposé son retrait jusqu’à aujourd’hui.La solidarité s’organise aussi dans la ville allemande. Environ 300 militants et anonymes ont participé hier à une marche de la colère et manifesté aussi devant l’Hôtel de ville. Ils ont alors reproché aux autorités municipales d’ignorer la question des victimes de l’esclavage sexuel en temps de guerre et de se plier aux exigences du Japon, qui est, à ce sujet, en contentieux avec la Corée du Sud.La Korea Verband a remis une lettre de protestation au maire, tenu une conférence de presse pour sensibiliser la presse locale à l’enjeu de la statue et à la dimension injuste de l’ordre de retrait de la mairie.Les antennes berlinoises de deux partis de coalition, le SPD et les Verts, ont elles aussi publié un communiqué lui demandant de revenir sur son ordonnance.