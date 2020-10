Chung Eui-sun promu président de Hyundai Motor

Photo : YONHAP News

Chung Eui-sun, l’héritier du groupe Hyundai Motor a été nommé à la tête du groupede ce dernier lors de la réunion de son conseil d’administration ce matin. Le plus grand constructeur automobile du pays a ainsi vu son chef changer pour la première fois en 20 ans.Après avoir été promu vice-président en septembre 2018, Chung a occupé le poste de président du conseil d’administration de l’entreprise en mars dernier. Il dirigeait de facto le groupe depuis deux ans.Le petit-fils du fondateur du groupe a confirmé sa position en hissant le succès de la marque Genesis Motors et en employant des personnels extérieurs pour des postes de cadres, une démarche sans précédent. Il a également fait preuve de performance à travers la collaboration avec les firmes étrangères. Sous la direction du nouveau leader qui privilégie la communication, le conglomérat connaît une ambiance du travail moins hiérarchique.Le nouveau chef cherche à gérer le groupe en mettant davantage en avant ses responsabilités sociétales et en l’aidant à surmonter la crise sanitaire de COVID-19. Il devrait notamment s’investir dans les marchés du futur comme l’électrification, le véhicule autonome et les services de la mobilité.Au regard des rencontres récentes avec les dirigeants des « chaebol » comme Samsung Electronics, LG et SK pour discuter de coopération dans le domaine des voitures électriques, Chung devrait réussir à imprimer son style dans le monde des affaires.