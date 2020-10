Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de santé (OMS) a effacé les cartes de la Corée du Sud et du Japon de son site officiel et les a remplacées par le drapeau de chaque pays.Selon l’ONG Réseau des organismes bénévoles de Corée (Vank), avant ce changement, l’OMS indiquait les îles Ulleungdo et Dokdo sur la carte du pays du Soleil levant et non pas sur celle du pays du Matin clair alors qu’elles appartiennent à ce dernier. Tokyo continuant, de son côté, à revendiquer sa souveraineté sur Dokdo.L’organisme international avait rejeté la réclamation des sud-Coréens pour la modification de l’erreur pendant sept mois et avait laissé les cartes en question lors d’une mise à jour récente du site.Vank et les internautes sud-coréens avait alors lancé lundi dernier une pétition internationale pour réclamer la correction de la désinformation.