La BOK conserve son taux directeur à 0,5 %

Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a laissé, sans surprise, son taux directeur inchangé, à 0,5 %, son plus bas niveau historique. Une décision arrêtée aujourd’hui par son comité de politique monétaire.Principales explications à cela : si les exportations se portent mieux, la consommation privée et les investissements dans les biens d’équipement et le BTP se rétablissent toujours faiblement. En outre, le marché de l’emploi fait lui aussi du surplace. La banque centrale a toutefois affiché son optimisme quant à ses perspectives en matière d'exportations.La BOK maintient aussi son pronostic de croissance économique pour cette année, avancé en août dernier. Elle avait alors estimé que le PIB sud-coréen devrait enregistrer une chute proche de 1,3 %.De l’avis des experts, l’institution aurait pris ses décisions d’aujourd’hui en prenant en considération la forte augmentation des emprunts des ménages comme des entreprises et la surchauffe notamment des marchés immobilier et boursier. Sans oublier la baisse de l’activité économique dans le sillage de la recrudescence de l’épidémie de COVID-19.