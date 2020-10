Kim Jong-un visite les chantiers de Gumduk dévastés par le typhon Maysak

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen s’est rendu à Gumduk dans la province du Hamgyung du Sud fortement touché par le typhon Maysak. C’est ce qu’a relayé aujourd’hui l'Agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA).Kim Jong-un a affirmé que les dégâts subis étaient plus importants qu’il l’avait imaginé et a loué les efforts de l’armée déployée pour les travaux de restauration. Il a également vérifié les stocks de vêtements d’hiver et des équipements liés au bien-être des militaires ordonnant de créer des conditions de vie convenable.Dans cette zone, 2 300 appartements sont en construction et 60 % des travaux sont terminés. L’homme fort de Pyongyang a demandé dans un premier temps d’achever ce projet durant la période d’une « campagne de 80 jours ». Pour le deuxième stade, il a revendiqué de faire bâtir 25 000 logements dans les régions aux alentours des mines de Gumduk, de Daeheung et de Ryongyang dans le cadre d’une initiative quinquennale qui sera dévoilée lors du congrès du parti prévu en janvier prochain.Pour rappel, Kim III a fait appel aux membres du parti de la capitale pour la réparation de Gumduk via une lettre manuscrite.