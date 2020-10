Nucléaire nord-coréen : Séoul travaille en parfaite coordination avec l’équipe de Stephen Biegun

Photo : YONHAP News

L’institut de recherche sud-coréen Sejong et la Fondation Carnegie pour la paix internationale, basé à Washington, ont tenu aujourd’hui une visioconférence.Un des responsables sud-coréens en charge du dossier nucléaire nord-coréen y a pris part. Il s’agit de Park Jang-ho, qui est l’adjoint au chef de l’équipe dédiée au sein du ministère des Affaires étrangères.Dans son intervention, il a affirmé qu’au moins dans le traitement de la question nucléaire, Séoul et Washington travaillaient « en harmonie parfaite et de concert l’un avec l’autre » et que la Corée du Sud était extrêmement satisfaite de ses relations avec les Etats-Unis.Le diplomate a également assuré que son équipe « maintenait le meilleur niveau de coordination avec le représentant du département d’Etat américain pour la Corée du Nord Stephen Biegun, qui est aussi le numéro deux de la diplomatie américaine. Il est allé jusqu’à préciser qu’ils communiquaient 24 heures sur 24, y compris le week-end dernier. Le régime de Kim Jong-un avait alors dévoilé plusieurs nouvelles armes, dont un ICBM géant.Justement à propos du défilé militaire du 10 octobre, le jour du 75e anniversaire du Parti nord-coréen des travailleurs durant lequel ont été présentés les nouveaux missiles, Park a pointé le fait qu’il n’y avait pas eu de message susceptible d’irriter explicitement les Etats-Unis dans le discours prononcé par l’homme fort de Pyongyang, ni lors des grands rassemblements.Pour le diplomate sud-coréen, le pays communiste ne semble avoir aucune volonté de se livrer à de nouvelles provocations avant la présidentielle américaine.