COVID-19 : le nombre de nouveaux cas repasse sous le seuil des 100

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 est repassé en dessous des 100 en l’espace de 24 heures. Ce mercredi, le bilan quotidien fait état de 84 contaminations : 53 d’origine locale et 31 importées, portant à 24 889 le total cumulé de cas positifs.Les infections supplémentaires sont donc moins importantes que redouté pour les suites des deux récents congés prolongés, la fête traditionnelle de Chuseok et le jour de l’alphabet coréen. Les autorités sanitaires estiment elles aussi que ces vacances semblent avoir eu un impact limité. Elles mettent tout de même en garde contre le risque de rebond en raison de l’assouplissement, à partir de lundi, des mesures de distanciation sociale. Elles continuent donc d’insister sur l’importance d’une vigilance accrue.Le gouvernement a par ailleurs décidé de mener un contrôle sanitaire plus poussé dans les parcs nationaux, les aires de repos, les jardins botaniques ou encore les temples bouddhiques, et ce jusqu’au 15 novembre. D’ici là, ces lieux seront largement fréquentés par les promeneurs à la recherche des paysages colorés des feuillages d'automne. Même son de cloche du côté des autocars qui les transporteront vers ces sites.