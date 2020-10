Photo : YONHAP News

Le coronavirus tétanise la filière du tourisme mondial et la Corée du Sud n’est pas épargnée.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. D’après les statistiques communiquées aujourd’hui par la KTO, l’Office national du tourisme sud-coréen, en août, le pays du Matin clair a reçu seulement 68 797 visiteurs étrangers. Il s’agit d’un recul de 95,7 % par rapport à un an plus tôt.Sans surprise, la chute la plus lourde concerne les voyageurs chinois, avec une baisse de 97,2 %. C’est une conséquence de la suspension de la quasi-totalité des vols réguliers entre les deux pays.Le nombre de Japonais et d'Américains qui ont foulé le sol sud-coréen a, par ailleurs, dévissé de 99,6 % et de 84,6 % respectivement.