Mike Pompeo minimise la nouvelle menace de Pyongyang : un ICBM géant

Photo : KBS News

Le secrétaire d’Etat américain a tenté de minimiser le nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) que la Corée du Nord a dévoilé la semaine dernière lors de son défilé militaire.Interrogé, lors d’un point de presse virtuel hier, sur la menace que représente ce nouvel engin géant, Mike Pompeo a répondu qu’il était important de savoir que « lorsqu’un Etat développe son programme balistique, la chose la plus essentielle qu’il fait pour s’assurer qu’il fonctionne, c’est de tester ses engins ».Or, selon lui, le pays communiste n’a pas effectué d’essai de missiles balistiques intercontinentaux l’an dernier, ni l’année précédente, tandis que son allié chinois a mené plus de tests de missiles que le reste du monde en 2019.Le chef de la diplomatie a également indiqué que même si son pays n’avait pas réussi à atteindre son objectif ultime au nord du 38e parallèle, l’accord signé à Singapour en juin 2018 à l’issue du premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un ainsi que biens d’autres ententes entre les deux nations permettaient de réduire le danger envers les Etats-Unis. Il s’est aussi déclaré certain qu’à ce propos, la diplomatie américaine était un succès.Pourtant, au lendemain de la présentation de l’ICBM nord-coréen, l’administration Trump l’avait qualifiée de décevante et avait appelé le Nord à retourner à la table des négociations en vue de se dénucléariser de manière complète.