COVID-19 : prolongation des congés des employés des compagnies aériennes

Photo : YONHAP News

Sur fond de persistance de la crise du COVID-19, les compagnies aériennes prolongent les congés de leurs employés.Chez Asiana Airlines, la plupart des employés resteront au chômage technique à partir du début du mois prochain, date où la durée maximale de 240 jours pendant laquelle les opérateurs peuvent bénéficier de la subvention de l’État pour les congés payés arrivera à terme. Actuellement, 70 % des 9 000 membres de l’effectif du numéro deux sud-coréen du secteur sont mis en disponibilité avec et sans solde. Six compagnies à bas coût, tels que Jeju Air et Jin Air, feront de même dès la fin octobre.Korean Air, la première compagnie aérienne du pays, projette elle aussi de prolonger de deux mois les congés payés que son personnel prend à tour de rôle d’ici le 15 décembre. 70 % de ses 18 000 employés sont sous le coup de cette mesure.Les employés en congé payé reçoivent jusqu’à 1,98 million de wons, soit environ 1 472 euros, de subvention du gouvernement par mois. Quant à ceux en congé non rémunéré, l’exécutif leur fournit une aide d’au moins de 50 % du salaire moyen. Dès l’année prochaine, les compagnies pourront de nouveau toucher cette subvention de l’Etat.