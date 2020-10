Le projet « Clean Network » s’invite dans le Dialogue économique de haut niveau Séoul-Washington

Photo : YONHAP News

Séoul et Washington ont tenu hier par visioconférence la cinquième édition de leur Dialogue économique de haut niveau (SED). Les discussions ont été dominées par le programme « Clean Network », un projet lancé en août dernier par les Etats-Unis pour protéger leurs infrastructures numériques de la technologie chinoise.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, présent à la réunion, chaque partie a simplement fait part de sa position respective sur le sujet. Le retrait de produits et services spécifiques chinois des réseaux de télécommunications n’a donc pas été invité dans la conversation, d’autant plus que le gouvernement sud-coréen ne peut intervenir dans les décisions des entreprises privées. Pour rappel, les USA cherchent à convaincre d'autres pays de les rejoindre au sein de cette initiative.Toujours selon le même responsable, le projet américain EPN, à savoir le « Réseau de prospérité économique » visant à réduire la dépendance de l'industrie mondiale envers l’empire du Milieu n’a pas été évoqué non plus.Les deux pays ont tout de même donné des explications sur leur système respectif destiné à empêcher que leurs technologies jugées sensibles ne soient délocalisées vers l’étranger.