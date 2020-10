Liberté sur Internet : la Corée du Sud classée au 17 rang mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud est placée, cette année, au 17e rang mondial en termes de liberté sur Internet parmi 65 pays recensés. Elle gagne ainsi deux places par rapport à l’année dernière.D’après le rapport annuel publié, mardi heure locale, par l’ONG américaine, Freedom House, le pays du Matin clair a une note finale de 66 points sur 100. Dans le détail, il a 22 points sur 25 quant à l’opportunité d’un accès libre à Internet, 24 sur 35 concernant les restrictions des contenus en ligne. Sur le volet du droit des utilisateurs, il a sa note la plus basse avec 20 points sur 40. L’association de défense des droits de l’Homme a notamment fait remarquer que les autorités sud-coréennes s’étaient octroyé un immense pouvoir en se permettant d’accéder à des données personnelles sensibles sans contrôle de la justice dans le cadre de la prévention du COVID-19.L’Islande arrive en tête de ce classement avec 95 points, suivi par l’Estonie et le Canada qui en obtiennent 94 et 87, respectivement. Pour la cinquième année de suite, la Chine se classe au dernier rang avec seulement 10 points.Freedom House a expliqué que la pandémie a fait chuter la liberté sur Internet dans le monde entier, aggravant la crise de démocratie à laquelle sont actuellement confrontés de nombreux Etats.