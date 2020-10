Séoul ambitionne de relever le niveau de ses technologies des matériaux, des pièces et des équipements

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud ambitionne de développer davantage ses technologies des matériaux, des pièces détachées et des équipements, afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du Japon dans ces filières. Pour ce faire, le gouvernement finalisera bientôt un plan quinquennal en ce sens. C’est une annonce faite hier par le vice-Premier ministre à l’économie devant une commission en charge du renforcement de la compétitivité des secteurs.A cette occasion, Hong Nam-ki a expliqué avoir établi trois stratégies clés visant à faire de la Corée du Sud une puissance de ces domaines. Il s’agit d’élargir les capacités de production et les chaînes d’approvisionnement, d’établir un hub international des industries de pointe ou encore d’activer un système de coopération étroite entre le gouvernement et le privé.Selon Hong, si le plan quinquennal est mené à bien, jusqu’à 20 entreprises du pays de ces filières pourraient figurer dans le classement Forbes Global 2000 qui recense les plus grandes firmes dans le monde, et ce d’ici 2025. Le pays du Matin clair en compte actuellement 11. De même, le niveau de ses technologies pourra atteindre 80 à 85 % de celui des Etats développés.Egalement dans le cadre du même plan, l’exécutif donnera bientôt son feu vert à plusieurs projets de coopération entre fournisseurs et demandeurs et multipliera aussi son soutien à la recherche et le développement ; sans oublier la simplification des procédures que les entreprises doivent suivre notamment pour faire l’acquisition d’équipements pour la recherche.