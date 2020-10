L’armée de l’air envisage de créer des unités d’avions de reconnaissance et de drones

Photo : YONHAP News

L’armée de l’air projette de mettre en place une flotte d’avions de reconnaissance et de drones afin de mieux faire face aux armes nucléaires et balistiques et à celles de destruction massive de la Corée du Nord.L’état-major de l’armée de l’air a fait part de ce projet au cours d’une séance de l’audit parlementaire qui se tenait aujourd’hui à son siège, dans la province de Chungcheon du Sud.Il a également présenté son plan pour acquérir de nouveaux actifs destinés à neutraliser les provocations balistiques du pays communiste, tels que des radars d’alerte précoce contre les missiles sol-sol-II, les missiles sol-air à longue portée ainsi que l'amélioration des capacités des missiles d'interception Patriot. Il envisage aussi de déployer du matériel capable de remplacer des chasseurs F-4 et F-5.Enfin, il a également souligné la nécessité d'augmenter le nombre des cadres et de le porter à 3 300. 819 d’entre eux sont déjà inscrits dans le plan relatif à la restructuration des unités militaires à moyen terme de 2021-2025. Et il demandera, le mois prochain, d'insérer le reste des effectifs dans le plan de la défense couvrant la période de 2022-2026.