COVID-19 : les nouvelles infections dépassent de nouveau les 100

Photo : YONHAP News

Avec l’identification d’un centre de soins à Busan comme nouveau foyer de contamination, le nombre des patients supplémentaires détectés ces 24 dernières heures a de nouveau franchi le seuil des 100 pour s’élever à 110 : 95 d’origine locale et 15 cas importés. 54 malades ont été signalés à Busan et 22 à Séoul. Un nouveau décès est à déplorer et 82 patients se trouvent dans un état grave. Ainsi le pays compte, jusqu’à présent, un total de 24 988 cas confirmés dont 3 470 importés et 439 décès.Dans ce contexte, les autorités sanitaires projettent de mener des tests du COVID-19 auprès des employés des établissements de soins pour les personnes âgés et des hôpitaux psychiatriques. Face à la progression des cas importés, elles s’engagent à mettre en place de nouveaux dispositifs préventifs pour les entrants dans le pays.Le gouvernement a également demandé à la population de se retenir de faire des voyages collectifs pour contempler les arbres colorés de l’automne et de respecter strictement les gestes barrières lors de la visite des lieux de vie nocturne et des restaurants.