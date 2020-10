L’exécutif ambitionne d’attirer 60 000 milliards de wons dans les zones de libre-échange

Photo : YONHAP News

Le gouvernement envisage d’attirer, d’ici 2030, un total de 60 000 milliards de wons d’investissements dans les zones de libre-échange. Le ministère de l’Industrie, du Commerce extérieur et de l’Energie a dévoilé, hier, un plan en ce sens, baptisé « la stratégie et la vision 2030 sur les zones de libre-échange 2.0 ».D’abord, les entreprises domestiques de technologies et de produits de pointe et des industries stratégiques phares basées hors de la région métropolitaine pourront bénéficier de différentes mesures incitatives, telles que la réduction du prix des loyers ou des locaux. Actuellement, seules les compagnies étrangères ou les firmes sud-coréennes qui relocalisent leurs lignes de production peuvent en profiter.L’exécutif projette également d’assouplir davantage la réglementation pour les entreprises implantées dans ces zones. La législation concernée devrait être, elle aussi, révisée pour désigner les « industries stratégiques phares » adaptées aux caractéristiques de chaque zone franchie et élaborer ensuite, tous les cinq ans, un plan de leur développement axé sur ces industries.Enfin, une enveloppe de 4,2 milliards de wons sera débloquée pour créer des programmes destinés à soutenir la croissance innovante des compagnies concernées et le nombre d’instituts de recherche et de formation devrait passer à 26 d’ici 2030, contre 12 actuellement.Le gouvernement ambitionne ainsi d’attirer 4 000 nouvelles entreprises dans ces zones et créer plus de 200 000 emplois.