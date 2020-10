Tokyo prêt à rejeter de l’eau radioactive dans l’océan

Photo : YONHAP News

Le Japon prévoit de déverser de l’eau radioactive de sa centrale nucléaire de Fukushima dans l’océan Pacifique après avoir réduit son niveau de radioactivité.Selon le quotidien japonais Mainichi Shimbun qui cite un responsable du gouvernement, le gouvernement de Tokyo devrait tenir une réunion de son Cabinet dans le courant du mois pour prendre une décision finale sur la question.Selon la Tokyo Electric Power, l’opérateur de la centrale endommagée, 1,23 million de tonnes d’eau contaminée est actuellement stocké dans des réservoirs sur le site de la centrale électrique, mais celui-ci manquera d’espace d’ici 2022.Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a visité la centrale nucléaire de Fukushima fin septembre dernier et a déclaré que son gouvernement souhaitait prendre une décision à ce sujet le plus vite possible.Pour le quotidien japonais, même si l’exécutif nippon se décidait à rejeter l’eau contaminée dans l’océan, cela lui prendrait environ deux ans pour y parvenir, car cela nécessiterait la mise en place de nouvelles installations et des procédures appropriées.A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a réitéré sa priorité absolue de protéger la santé et la sécurité de ses citoyens.Dans un communiqué, celui-ci a déclaré que le gouvernement avait abordé cette question dans le cadre d'une plate-forme de dialogue interministériel. Et d’ajouter que Séoul scruterait de près l’évolution de la situation et prendrait des mesures appropriées en coopération avec la communauté internationale.