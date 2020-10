Affaires Lime-Optimus : le ministre de l’Intérieur a investi dans le fond controversé

Photo : YONHAP News

Le scandale de la fraude financière de deux fonds privés, Lime et Optimus, ne cesse de prendre de l’ampleur. Plusieurs faits ont récemment été révélés pour montrer le lobbying fait auprès de hauts fonctionnaires ou d’hommes politiques.Dans ce contexte, la KBS TV s’est procuré la liste de quelques 3 300 contrats d’investissements du fond Optimus, qui dévoile les noms des signataires et les montants de capitaux placés. Selon elle, sur ce document on retrouve le nom de Chin Young, l’actuel ministre de l’Intérieur.Le ministre a investi, en février dernier, un total de 500 millions de wons, soit 372 000 euros, à son propre nom, ainsi qu’au nom de son épouse et de son fils, en février dernier, dans un produit financier plaçant des capitaux dans des obligations émises par des entreprises publiques. L’association civile nommée « Démocratie économique 21 » a dénoncé un éventuel conflit d’intérêts entre cet investissement et la fonction ministérielle.Cependant, par la voix de son porte-parole, Chin Young a fait savoir qu’il avait signé ce contrat d’investissement sur la recommandation du conseiller de l’établissement financier qu’il fréquente habituellement, et qu’il fait partie des victimes qui ont subi d’importantes pertes.Par ailleurs, la liste contient le nom d’un député du Minjoo, le parti au pouvoir, qui appartient à la commission parlementaire chargée des affaires financières. Ce dernier a investi l’an dernier dans un produit d’Optimus 100 millions de wons, soit 74 000 euros, mais il a pu récupérer son capital grâce à l’option dit « réméré », c’est-à-dire le rachat par le vendeur. Le député a expliqué qu’il avait réalisé cet investissement par l’intermédiaire d’une société de courtage boursier sans savoir qu’il s’agissait d’un produit de l’entreprise incriminée.Le Parquet de Séoul (SPO) a également entre ses mains cette liste. Selon lui, si ces personnalités ont réellement joué un rôle dans ces investissements frauduleux, il va être indispensable d’ouvrir une enquête plus en profondeur. Mais s’il s’agit d’un simple investissement personnel, aucune action ne sera engagée.Le Parquet de Séoul (SPO) a mis également la main sur cette liste. Selon lui, si ces personnalités avaient réellement joué un rôle dans ces investissements frauduleux, il serait indispensable d’examiner le soupçon. Mais il s’agissait d’un simple investissement personnel, il en serait hors de question.