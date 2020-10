Le marché de l’emploi éprouvé par la crise du COVID-19

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud connaît une recrudescence du nouveau coronavirus depuis août dernier. Ce qui a détruit un grand nombre d’emplois le mois dernier. Selon les dernières données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le nombre de personnes employées a dégringolé à 27,01 millions, soit 392 000 de moins qu’il y a un an.Le nombre d’emploi est en chute libre depuis mars et pour le septième mois consécutif. Il s’agit de la plus longue contraction depuis le record de huit mois enregistré entre janvier et août 2009, c’est-à-dire juste après la crise financière mondiale.La situation est contrastée selon les secteurs. Le nombre d’emplois a augmenté dans les domaines de la santé, de la sécurité sociale, de l’administration publique, la défense et le BTP, tandis qu’il a reculé dans l’hôtellerie, la restauration, les ventes en gros et en détail ainsi que les services liés à l’éducation.Le taux d’emploi des 15 ans ou plus a diminué de 1,2 point en glissement annuel pour s’établir à 60,3 %. En termes de critère de l’OCDE, le chiffre est de 65,7 % chez les 15-64 ans, soit un repli de 1,4 point en un an.La population active a chuté de 276 000 personnes sur un an pour se situer à 28,01 millions en septembre, tandis que la population inactive a progressé de 532 000 personnes pour passer à 16,81 millions. Enfin, le nombre de chômeurs s’est accru de 116 000 personnes pour s’élever à un million. Ainsi, le taux de chômage a progressé de 0,5 point pour atteindre 3,6 %.