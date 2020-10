COVID-19 : 47 nouveaux cas déclarés sur fond de protocole sanitaire allégé

Photo : YONHAP News

Après la détection, mercredi, d’une contamination collective dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ehpad) à Busan, le bilan quotidien du COVID-19 fait de nouveau état d’une baisse à un nombre à deux chiffres, avec 47 patients supplémentaires : 41 contaminations domestiques et 6 importées.Aucun malade additionnel n’a été signalé dans ledit ehpad ni dans la deuxième ville sud-coréenne en l’espace de 24 heures. En revanche, c’est toujours dans la région métropolitaine que la plupart des nouveaux cas ont été identifiés, soit 17 à Séoul, 15 dans la province de Gyeonggi et quatre à Incheon, ce qui représente 88 % de l’ensemble des nouvelles infections du 15 octobre.Dans ce contexte, le gouvernement a interdit 147 manifestations prévues demains à Séoul sur 1 100 demandes déposées. Il s’agit de celles réunissant plus de 100 personnes ou dont les lieux de rassemblements sont situés dans des zones prohibées.Face au rebond du nombre de cas importés, les autorités sanitaires ont décidé d’interdire le relai des marins dont les navires ont débarqué ou embarqué des passagers dans un pays à haut risque il y a moins de 14 jours. Elles projettent également d’interdire l’entrée des bateaux ayant soumis des certificats falsifiés attestant que leurs marins ont été testés négatifs.