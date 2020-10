Ouverture du Festival du film sud-coréen à Bruxelles

Photo : YONHAP News

Le Centre culturel coréen de l’Union européenne en Belgique tiendra la huitième édition du Festival du film sud-coréen du 16 au 23 octobre à Bruxelles. L’événement sera inauguré aujourd’hui sous le thème de « Nouvel horizon ». Au total, 17 films seront projetés dans les cinémas « Bozar » et « Galeries ».C’est « Peninsula », le dernier long-métrage de Yeon Sang-ho qui ouvrira le bal, alors que « Steel Rain 2 : Summit » de Yang Woo-suk a été choisi pour la clôture.Dans la capitale belge, les salles de concert, de cinéma ou d’expositions ne sont pas fermées malgré la crise du COVID-19. Le public pourra donc découvrir les films « made in Korea » sur grand écran à condition de respecter les gestes barrières et les consigne de distanciation.L’édition 2020 est composée de plusieurs sections spéciales. D’abord, la section « Cinéma Coréen d’Aujourd’hui » présente une série de films qui ont retenu l’attention au cours de l’année écoulée, tels que « Bori » de Kim Jin-yu et « Innocents Witness » de Lee Han. Ensuite, celle de « Focus : après la révolte » propose des films dédiés à l’histoire moderne de la Corée du Sud comme « 1987: When the Day Comes » de Jang Joon-hwan et « Default » de Choi Kook-hee.Quant à la section « Focus : l’essor du cinema fémimin », elle fait découvrir des longs-métrages mis en scène par des réalisatrices, tels que « Our Body » de Han Ka-ram et « Lucky Chan-sil » de Kim Cho-hee. Enfin, une section spéciale de courts-métrages propose quatre œuvres dont le film d’animation intitulé « Movements » de Jeong Da-hee.