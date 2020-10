Photo : YONHAP News

Face à la pression exercée par le Japon auprès de l’Allemagne pour retirer la statue de la « fille de la paix », récemment installée à Berlin, la Corée du Nord a dénoncé « un geste laid et effronté » de Tokyo.Dans un article publié par l’agence centrale de presse nord-coréenne (KCNA), Pyongyang a déclaré ne pas pouvoir se taire devant le défi lancé par Tokyo contre la demande de la communauté internationale de se repentir de son passé sombre.La KCNA a également condamné les propos insultants du gouvernement nippon sur les victimes de l’esclavage sexuel pendant la Seconde guerre mondiale, qui les qualifie de « bénévoles qui ont souhaité gagner de l’argent ». Elle a affirmé que de tels propos cachaient l’intention de Tokyo de se défaire de ses responsabilités juridique et morale pour embellir un passage sanglant de son Histoire.Pour rappel, l’arrondissement de Mitte de la ville de Berlin a envoyé, la semaine dernière à l’association coréano-allemande Korea Verband, une notification ordonnant le démantèlement du monument érigé en l’honneur des anciennes femmes de réconfort. Mais son retrait a été suspendu provisoirement suite à la saisine de la justice allemande contre l’exercice de cet ordre et la mobilisation publique hostile dans le pays contre cette décision.