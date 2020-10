Lee Jae-myung acquitté de la charge de «diffusion de fausses informations» lors du procès renvoyé par la Cour suprême

Photo : YONHAP News

Le gouverneur de la province de Gyeonggi, Lee Jae-myung est acquitté par la Haute cour de la ville de Suwon de la charge de « diffusion de fausses informations ».La Cour suprême, qui a cassé en juillet dernier le précédent verdit de la cour d’appel condamnant Lee à une amende de trois millions de wons, soit environ 2235 euros, avait renvoyé le procès devant la Haute cour de la ville de Suwon qui s’est donc cette fois-ci prononcée en faveur de la partie défendante. Et comme en cas de condamnation à une amende supérieure a un million de wons, l’équivalent de 745 euros, un fonctionnaire élu perd son poste, l’avenir politique de Lee dépendait du résultat de ce procès.Pour rappel, le Parquet avait accusé l’un des favoris à la prochaine présidentielle, d’avoir diffusé des informations mensongères concernant un différend familial, lors d'un débat télévisé à la veille des élections locales de 2018. Interrogé sur cette affaire, Lee avait nié avoir tenté de faire interner, en 2012, son frère aîné, un fervent partisan de l’opposition, dans un hôpital psychiatrique en abusant de son pouvoir, alors qu’il était, à l’époque, maire de la ville de Seongnam, dans la province de Gyeonggi.Conformément à la sentence de la plus haute instance juridique, le tribunal a jugé que les propos incriminés étaient une simple réponse à une question et non pas un acte visant à promouvoir activement et unilatéralement des faits erronés.