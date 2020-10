L’Onu prolonge la durée d’exemption des sanctions contre la Corée du Nord de dix organisations

Photo : YONHAP News

Les Nations unies ont prolongé la durée d’exemption des sanctions contre la Corée du Nord de dix organisations internationales et ONG, à cause de la fermeture des frontières du pays communiste destinée à prévenir la propagation du COVID-19.D’après la Voix de l’Amérique (VOA), qui cite le site web du comité des sanctions contre Pyongyang placé sous l’égide du Conseil de sécurité de l’Onu, un total de dix entités, telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme alimentaire mondial (PAM) ou l’Unicef ont reçu cette approbation entre juin et le 15 octobre pour 11 programmes d’aide humanitaires. L’OMS souhaite faire entrer des équipements pour la prévention de la pandémie, dont des respirateurs artificiels, le PAM une aide alimentaire et l’Unicef du matériel pour l’accouchement.Des ONG comme Médecins sans frontière (MSF) et les Amis chrétiens de la Corée (CFK) en ont fait de même pour transmettre des médicaments et autres produits de secours.Le groupe d’experts du comité a fait savoir qu’il allait prolonger la durée d’exemption des mesures coercitives contre le régime de Kim Jong-un de six mois à un an pour les aides humanitaires liées au COVID-19 dans son rapport de mi-parcours publié fin septembre dernier.