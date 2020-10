Photo : YONHAP News

La baisse se poursuit à la Bourse de Séoul. Comme hier, ses deux principaux indices ont terminé en net repli. Le Kospi, l’indice de référence de la place sud-coréenne, perd 0,83 %, et termine à 2 341,53 points. Le Kosdaq, qui regroupe les valeurs technologiques, recule de 1,26 %, et finit à 833,84 points.Sur le marché des devises, le won sud-coréen s’affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 342,05 wons et le dollar américain 1 147,4 wons.